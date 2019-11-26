Учёные обнаружили гены, "выключающие" ожирение у животных в спячке

С помощью этого открытия можно бороться с такими заболеваниями человека, как болезнь Альцгеймера, рак и диабет.

Американские исследователи из Университета штата Юта выяснили, почему животные, впадающие в спячку, не толстеют. Это связано с генетическими особенностями, позволяющими "выключать" гены, ответственные за ожирение, сообщает журнал Cell Reports.

Учёные отмечают, что такие млекопитающие, как, например, медведи, барсуки, еноты, ежи могут контролировать свой метаболизм, они легко восстанавливаются и находятся в отличной форме. Человеку это недоступно: если бы он перед спячкой набирал лишний вес, это было бы очень вредно для его организма.

Специалисты изучили геномы четырёх мелких зимующих млекопитающих: североамериканских полосатого суслика и летучей мыши вида малая бурая ночница, а также мадагаскарских серого мышиного лемура и ежа-тенрека. В некодирующей части, которая не отвечает за последовательность белков, были обнаружены гены, способные подавлять ожирение и повышенный аппетит.

Это открытие позволит в дальнейшем бороться с такими заболеваниями человека, как диабет второго типа, рак и болезнь Альцгеймера, вызванными нарушениями метаболизма. В дальнейшем исследования будут проведены на лабораторных мышах с помощью технологии генного редактирования CRISPR.

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