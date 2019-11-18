В России научились оперировать мужской рак с помощью ультразвука

Пациенту не делали ни разрезов, ни проколов. Причем такая операция выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису ОМС.

Первая уникальная в своем роде операция была проведена на базе городской клинической больницы им. С.И. Спасокукоцкого. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, врачи не делали пациенту c локализованным раком предстательной железы ни разрезов, ни проколов. И все благодаря новейшему аппарату для ультразвуковой аблации тканей Focal One.

Речь идет о высокотехнологичном методе локального лечения опухолей, основанном на воздействии интенсивных и четко cфокусированных ультразвуковых волн. Данная технология может успешно применяться как раз в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает ограниченный участок ткани, что как раз вписывается в симптоматику мужского рака. Сам способ не требует повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов, а ко всему прочему еще и позволяет свести к минимуму количество осложнений и во время, и после хирургического вмешательства.

В депздраве отметили, что проведение такой операции в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее в Минздраве назвали самые распространённые виды рака в России, и онкология предстательной железы оказалась на четвертой позиции печального списка. Ее обогнал только рак кожи, рак молочной железы и опухоли органов дыхания (трахеи, бронхов и лёгких).

Между тем ученые уже выяснили причину быстрого развития рака простаты. С помощью лабораторных мышей эксперты определили вредоносный ген NSD2, нашли способ его "отключить" и сейчас занимаются разработкой лекарства.