В работе приложения Uber произошёл второй за два дня сбой

В приложении онлайн-сервиса заказа такси Uber произошли технические неполадки, сообщает портал Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

На сбой в работе жалуются жители США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. Больше половины пользователей не могут зайти на сайт, ещё 34% не могут воспользоваться Uber Driver, у 11% не работает учётная запись.

Жители Москвы и Петербурга также отмечали неполадки, однако, как сообщает ТАСС, в России существует собственное приложение Uber Russia, оно продолжало функционировать в штатном режиме.

25 ноября Лайф также сообщал о том, что в работе приложения Uber произошёл масштабный сбой.