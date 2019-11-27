Пассажир рассказал о ДТП в Доминикане: Водителю пришлось резко тормозить

Водитель автобуса с российскими туристами, который попал в ДТП в Доминикане, был вынужден резко тормозить перед столкновением. Об этом Пятому каналу рассказал Григорий Горбачёв, который находился в салоне транспортного средства в момент аварии.

По его словам, он находился на одном из задних сидений, потому не может точно описать детали произошедшего. Кроме того, он рассказал, что перед аварией на дороге резко изменилась ситуация, из-за чего водителю пришлось сбрасывать скорость.

После этого автобус занесло, а водитель потерял над ним контроль, в результате чего машина перевернулась. К месту ЧП сразу же прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе и на вертолётах.

Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. На борту находилось 39 наших соотечественников. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места происшествия.