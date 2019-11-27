Автобус с российскими туристами перевернулся из-за лихачества другого водителя

Причиной ДТП с автобусом в Доминикане, на борту которого находились российские туристы, стало лихачество водителя грузовика, который ехал в этот момент по этой же дороге. Об этом сообщает пресс-служба АТОР.

Отмечается, что водитель совершил резкий манёвр и перестроился прямо перед автобусом, из-за чего тому пришлось резко тормозить. После этого он перевернулся.

По уточнённой информации, в числе находившихся в автобусе, кроме водителя и 39 россиян, были два гида. Отметим, что запланированным ранее рейсом в Москву вылетают семь человек.

Напомним, 26 ноября в Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами. На борту находилось 39 наших соотечественников. Никто из них не погиб. Лайф публиковал видео с места происшествия.