СМИ: Российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников

При этом в сентябре 2019 года зафиксирован минимальный уровень безработицы: заинтересовано в вакансиях было всего 4,6% населения.

В России зафиксировано рекордное число свободных вакансий, работодателям не хватает более миллиона человек, сообщают "Известия".

Возросший спрос на сотрудников фиксируют сервисы HeadHunter и "Работа.ру", это следует также из данных Росстата. Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сфере розничной торговли, производства, сельского хозяйства, эксплуатации зданий, строительства.

По сообщениям Минтруда, эти показатели колеблются из квартала в квартал. При этом снижается безработица, в сентябре в поиске работы было заинтересовано лишь 4,6% населения, что является минимальным показателем за всю историю современной России.

Дефицит сотрудников эксперты объясняют несколькими факторами. Среди них — низкие зарплаты на предприятиях и отсутствие мобильности у граждан, что, в принципе, решается работой вахтовым методом. Ещё одной причиной специалисты называют старение кадров и недостаточную квалификацию молодёжи.

Ранее Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию после потери работы.