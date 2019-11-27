Дума Петропавловска-Камчатского приняла отставку мэра из-за дела о взятке

По версии следствия, брат уже бывшего главы города получил 200 тысяч рублей, которые должен был передать своему брату.

Дума Петропавловск-Камчатского городского округа 27 ноября приняла отставку мэра города Виталия Иваненко, брат которого обвиняется в получении взятки в интересах главы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

— Дума приняла отставку Иваненко, исполняющим обязанности главы назначен руководитель Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что дата конкурса по отбору кандидатов на должность главы города должна быть назначена не более чем через 60 дней с момента официального принятия отставки. А сам конкурс должен состояться в течение полугода.

Напомним, 19 ноября Виталий Иваненко подал в отставку по семейным обстоятельствам. В отношении его брата возбудили дело о взяточничестве. По версии следствия, Алексей Иваненко получил 200 тысяч рублей от посредника директора муниципального казённого учреждения. Деньги он должен был передать своему брату, уже бывшему мэру Петропавловска-Камчатского.