СМИ назвали лучшие фильмы уходящего десятилетия

Популярность стриминговых платформ растёт, а продажи билетов в кинотеатры значительно падает. Экраны захватили франшизы: Star Wars, фильмы студий Marvel и DC. Однако несмотря на это режиссёры уходящего десятилетия продолжают снимать настоящие шедевры, рейтинг которых составило издание The Independent.

Всего рейтинг включил в себя 40 позиций, охватывающих фильмы, появившиеся (или ожидаемые) на экране с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года. Последнюю строчку занял вышедший в 2019 году "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом.

На 30-м месте оказалась картина Ричарда Линклейтера "Отрочество" (2014) о взрослении. Фильм номинировался на "Оскар" по пяти позициям, однако получил заветную статуэтку только за лучшую женскую роль второго плана. Разделяет рейтинг на две части фильм "Чёрный лебедь" (2010) с Натали Портман в главной роли, которая, кстати, и получила "золотого рыцаря" за лучшую актёрскую работу.

На десятой строчке — "Женщины XX века" (2016) о подростке, важные роли в воспитании которого играют представительницы прекрасного пола, по-своему уникальные и мудрые. Наград, к слову, картина не получила, хотя и номинировалась на "Оскар" и "Золотой глобус".

Пятёрку лидеров открывает "Внутри Льюина Дэвиса" (2012), обладатель Гран-при Каннского фестиваля. А на четвёртом места расположилась лента "Призрачная нить" (2017), получившая "Оскар" за лучшие костюмы. Оба фильма, кстати, рассказывают о 50-х годах прошлого века.

Третьей оказалась картина "Прочь" (2017), которую снял Джордан Пил. Фильм высмеивает американскую элиту и белый центризм в США, разрушая идею пострасовой утопии.

На втором месте — фильм "Кэрол" (2014) — о пятидесятых, любви и предрассудках времени. А конкретно о любви юной девушки и зной замужней женщины, разворачивающейся на фоне Нью-Йорка середины прошлого столетия.

А вот топ списка возглавил "Лунный свет" (2016), получивший сразу три заветных статуэтки за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана. Рассказывает картина о юноше, прошедшем через сложнейшие жизненные обстоятельства — от матери-наркоманки до осознания своей нетрадиционной ориентации. Герой пытается побороть собственную тоску, влиться в общество и понять, как жить дальше.

Ранее зрители составили свой рейтинг лучших фильмов, которые достаточно посмотреть всего один раз.