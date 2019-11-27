Учёные рассказали, чем полезно регулярное голодание

Регулярное голодание может снизить риск развития сердечной недостаточности, а также повысить продолжительность жизни. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на Американскую ассоциацию сердца.

Порядка двух тысяч испытуемых прошли катетеризацию в рамках исследования. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание, при этом наблюдались у специалистов в течение четырёх с половиной лет. Выяснилось, что у этих людей смертность была на 45% ниже, чем у остальных.

Статистика по сердечным приступам ещё более внушительная: у голодающих этот диагноз встречается на 71% реже, чем у тех, кто голодание не практикует.

Некоторые учёные отметили, что такие результаты исследования были для них весьма неожиданными. По их предположениям, голодание в течение дня раз в месяц, практикуемое годами, заставляет организм активировать некоторые механизмы, которые без такой практики попросту не работают.

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