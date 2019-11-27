Татьяна Голикова рассказала, что она считает счастьем

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о своём видении счастья. Признание прозвучало в эфире передачи на Первом канале.

— Мне кажется, счастье — это наша жизнь, счастье, что мы родились, счастье, что мы находимся на этом свете, счастье — что мы любим, рожаем детей и имеем возможность быть востребованными в этой жизни, — поделилась Голикова.

Она также отметила, что вопрос ведущего для неё очень философский.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 80% россиян чувствуют себя счастливыми. При этом самыми популярными ответами о причинах этого чувства среди респондентов стали наличие семьи, хорошее состояние здоровья и хорошая работа.