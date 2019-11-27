Четверть россиян потратит в чёрную пятницу больше 30 000 рублей

По результатам опроса также выяснилось, что 20% рассчитывают уложиться в сумму до пяти тысяч.

Каждый пятый россиянин задумывается о покупках в ежегодную чёрную пятницу. Об этом сообщает сервис Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на данные опроса.

— Исследование показало, что каждый пятый опрошенный интересуется чёрной пятницей — таких оказалось 22%. Из них 84% планируют что-то приобрести, — выяснили эксперты.

Отмечается, что 20% респондентов планируют потратить до пяти тысяч рублей, 29% — от пяти до 15 тысяч, 21% — от 15 до 30 тысяч, а 26% готовы выделить на распродажу более 30 тысяч.

Большая часть опрошенных, 79%, хотят приобрести электронику, затем по популярности идёт бытовая техника — 36%, только потом идут покупки одежды и обуви — 32% и 24% соответственно.

Ранее эксперт рассказал, чем опасна "распродажа" банковских карт и кредитов в чёрную пятницу.