В Санкт-Петербурге прощаются с Людмилой Вербицкой — видео

После отпевания в храме Смоленской иконы Божией Матери президента СПбГУ похоронят на Северном кладбище.

В актовом зале главного здания Санкт-Петербургского университета началась гражданская панихида по президенту вуза Людмиле Вербицкой. Лайф публикует кадры с места событий.

Студенты, педагоги и выпускники пришли к зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове, чтобы проститься с первой женщиной-ректором СПБГУ, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Толпа начала собираться возле университета задолго до начала церемонии.

Гроб с телом Вербицкой установили в актовом зале, на фоне занавеса из чёрного бархата. Перед ним на красных подушках выставили многочисленные награды известного лингвиста-русиста.

После отпевания в храме Смоленской иконы Божией Матери Вербицкую похоронят на Северном кладбище.

Напомним, Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни. Лайф сообщал, что в последние годы жизни она боролась с онкологическим заболеванием. Коллеги знаменитого лингвиста-русиста рассказали, что она была сильнейшим человеком, который никогда не жаловался на свои проблемы.