Самая маленькая из продающихся в Москве квартир в 204 раза меньше самой большой

Минимальная площадь квартиры на вторичном рынке в столице на данный момент составляет 11 квадратных метров.

Площадь самой маленькой квартиры в Москве в 204 раза меньше площади самой большой. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.

По его словам, минимальная площадь квартиры на вторичном рынке в столице на данный момент составляет 11 квадратных метров. Студия расположена на первом этаже дома в районе Печатники. Собственник выставил жилплощадь на продажу за 2,2 миллиона рублей.

Таким образом, размер самой просторной столичной квартиры в 204 раза больше. Это двухуровневый пентхаус площадью 2,2 тысячи квадратных метров в ЖК "Воробьёвы горы" в Раменках. В роскошной многокомнатной квартире есть две террасы с видом, а также бассейн на 17-м этаже. Лот предлагается к продаже за 1,2 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал, что цена за квадратный метр в московских новостройках достигла исторического максимума. Это повлечёт за собой резкое падение активности покупателей уже в начале следующего года, считают эксперты.