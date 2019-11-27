Москвич, избивший пожилую маму в День матери, оказался чиновником

Подозреваемый ещё и пожаловался на телесные повреждения, причинённые ему во время задержания.

Москвичом, избившим родную маму в День матери, 24 ноября, оказался замглавы отдела газовой промышленности ФАС 46-летний Максим Тимофеев. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В воскресенье, 24 ноября, в больницу доставили его 80-летнюю мать с открытой черепно-мозговой травмой и височным кровотечением в шоковом состоянии. Пенсионерка призналась, что её избил сын, — говорится в сообщении.

По данным издания, сейчас Тимофеев находится на стационарном лечении в московской больнице.

— По словам Максима Тимофеева, при задержании и доставлении в отдел полиции по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью ему были причинены телесные повреждения, а именно внутрисоставной перелом правой ноги и рана правой брови, — отмечает источник.

Напомним, в День матери, 24 ноября, москвич избил родную маму, сейчас она находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.