Москвич, избивший пожилую маму в День матери, оказался чиновником

Москвичом, избившим родную маму в День матери, 24 ноября, оказался замглавы отдела газовой промышленности ФАС 46-летний Максим Тимофеев. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— В воскресенье, 24 ноября, в больницу доставили его 80-летнюю мать с открытой черепно-мозговой травмой и височным кровотечением в шоковом состоянии. Пенсионерка призналась, что её избил сын, — говорится в сообщении.
По данным издания, сейчас Тимофеев находится на стационарном лечении в московской больнице.
— По словам Максима Тимофеева, при задержании и доставлении в отдел полиции по подозрению в причинении умышленного вреда здоровью ему были причинены телесные повреждения, а именно внутрисоставной перелом правой ноги и рана правой брови, — отмечает источник.
Напомним, в День матери, 24 ноября, москвич избил родную маму, сейчас она находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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