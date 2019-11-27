Найдена самая дорогая съёмная квартира в Москве. За неё нужно платить миллионы

Житель столицы выставил на рынок съёма жилья апартаменты с дизайнерской отделкой в районе Хамовники.

В столичном районе Хамовники собственник решил сдать свою квартиру в аренду за 6,4 миллиона в месяц. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Апартаменты с дизайнерской отделкой в центре города имеют площадь в 500 квадратных метров, пять спален и четыре санузла. По словам эксперта, ставка в 6,4 миллиона является максимальной для московского рынка съёмного жилья.

Ранее Попов сообщал, что самая маленькая цена за аренду квартиры в Москве составляет 22 тысячи рублей в месяц. За эту сумму можно снять студию площадью 13 кв. м.

Кроме того, Алексей Попов рассказал, что самая маленькая квартира, выставленная на продажу, в 204 раза меньше самой большой.