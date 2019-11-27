Аналитики подтвердили, что чаще всего в Турцию летают именно Наташи

Впрочем, лидирующим по подавляющему числу туристических направлений остаётся имя Елена.

Сервис путешествий выяснил, какие направления для отдыха предпочитают обладательницы самых распространённых женских имён. Результаты исследования приводит News.ru.

Для исследования самых популярных стран отдыха были проанализированы все авиабилеты, купленные за год с ноября 2018-го по ноябрь нынешнего года.

— В Турцию, действительно, летит больше всего пассажирок с именем Наташа. Их чуть больше, чем Лен, — отметил сервис путешествий "Туту.ру", который провёл исследование.

Кроме того, Наташи также любят летать в Грузию и на Украину.

Самыми путешествующими женщинами стали обладательницы таких женских имен, как Елена, Наталья, Ольга и Татьяна.

Стоит отметить, что имя Елена остаётся лидирующим по подавляющему числу туристических направлений. Чаще всего они путешествуют в Белоруссию, Болгарию, Германию, Китай, Францию, Израиль, а также на европейские морские курорты.

Среди Анн популярностью пользуется Армения, а Татьяны предпочитают Азербайджан.

Ранее Лайф рассказывал о самых популярных направлениях у российских туристов.