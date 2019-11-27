Путин открыл памятник Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге — видео

Президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке открыл памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге. Лайф публикует кадры с места события.

— Гранин заслужил признание, уважение миллионов людей. Он не останавливался в своём творчестве, — заявил глава государства.

В ходе мероприятия российский лидер отметил значимость творческого и духовного наследия Гранина и напомнил, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения писателя.

Местные жители с восторгом приняли новый монумент и поблагодарили главу государства за его появление.

Напомним, писатель и киносценарист Даниил Гранин скончался 4 июля в Петербурге на 99-м году жизни. За три недели до этого он получил государственную премию.