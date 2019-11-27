Врач рассказала, какие опасности таит в себе чай

Эксперт предупреждает, что привычное чаепитие с шоколадкой может привести к образованию камней в почках.

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что в вопросе употребления чая существует понятие индивидуальной переносимости и непереносимости, пишет издание "Аргументы и факты".

— Всегда важно помнить, что чай — это тонизирующий напиток, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье, — отметила эксперт.

В первую очередь ограничить потребление напитка необходимо людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, с повышенной кислотностью желудка.

Из-за высокой концентрации кофеина чай может вызывать головную боль и расстройство нервной системы. Людям, страдающим гипертонической болезнью и атеросклерозом, стоит вообще отказаться от крепкого напитка.

Марина Макиша также рассказала, что в чае содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые в большом количестве могут привести к образованию камней в почках. Особенно в этом плане опасен зелёный чай. Кроме того, соли щавелевой кислоты содержатся в таких продуктах, как какао, шоколад, щавель, ревень, укроп, инжир, цитрусовые, свёкла, петрушка и шпинат.

Чёрный чай не стоит пить людям, страдающим бессонницей, отметила диетолог, так как танин, содержащийся в листьях, усиливает мозговую деятельность и активизирует кровообращение.

Полезный при простуде чай с имбирём и лимоном может быть опасен для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Добавлять молоко в чай диетолог не советует тем, у кого есть проблемы с желудком и кишечником. Эксперт объяснила это тем, что молоко нейтрализует антиоксиданты и может вызвать дискомфорт в желудке.

Безопасный на первый взгляд травяной чай стоит с осторожностью пить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в стадии обострения или сразу после приёма медицинских препаратов, а также страдающим аллергическим бронхитом, ринитом и бронхиальной астмой.

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