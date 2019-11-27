Водителя, сбившего девять полицейских, отправили в колонию строгого режима

Резонансное ДТП произошло летом 2018 года в Иркутске. Мужчина за рулем "форда" был нетрезв.

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 29-летнего Александра Пархамовича — водителя автомобиля Ford, сбившего на мосту девятерых полицейских в июле 2018 года. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в группу сотрудников ГИБДД, которые в этот момент оформляли другое нарушение, также с участием пьяного водителя, угнавшего автомобиль. Пять пострадавших были госпитализированы.

По данному инциденту было заведено два уголовных дела: первое — в отношении угонщика, второе — по факту наезда на людей.

— Следователям на допросе мужчина пояснил, что пытался оказать помощь в задержании правонарушителя, за которым сотрудники ГИБДД устроили погоню. Однако не справился с управлением и врезался в стоящие патрульные автомобили, сбив при этом находившихся рядом людей, — сообщает в среду пресс-служба Следкома.

Ранее в Подмосковье двое подростков на "Жигулях" сбили полицейского во время погони.