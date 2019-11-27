В России накрыли крупную сеть "чёрных оружейников"

Сотрудниками ведомства изъято более 80 килограммов пороха, огнестрельное оружие и патроны разных калибров.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа, и провели обыски в 12 регионах России, в ходе которых были выявлены три подпольные оружейные мастерские и изъято более 80 кг пороха. Об этом сообщает ТАСС.

— Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа. <...> В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса, — уточнили в ФСБ.

По результатам обысков в местах проживания продавцов и покупателей контрабанды было найдено 82 килограмма пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и более девяти тысяч патронов различного калибра. Также сотрудники ФСБ выявили три подпольные мастерские по модернизации гражданского оружия в боевое и изготовлению патронов.

ФСБ сообщает, что мероприятия по выявлению и пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Россию продолжаются.

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