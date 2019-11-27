Девушку сбил фургон "Райффайзенбанка". Теперь она должна 130 тысяч за его ремонт

Вопросов в этой истории много. В частности, как незначительные повреждения автомобилю оценили в неподъёмную сумму, а главное — почему бремя оплаты легло на плечи пешехода. Вот что удалось выяснить Лайфу.

Полгода назад жительницу Санкт-Петербурга Анастасию Хлякину сбила машина "Райффайзенбанка", которая выезжала с парковки и не заметила её. Девушка получила ушибы и гематомы, но заявление на водителя писать не стала. А не так давно пострадавшей позвонили из страховой компании "Согласие" и сообщили, что планируют взыскать с нее более 130 тысяч рублей за повреждения, которые получил автомобиль при "столкновении" с девушкой.

Анастасия тут же связалась с водителем — его контакты остались у девушки ещё с момента аварии. Кстати, в тот раз он проявил себя с наилучшей стороны, именно поэтому пострадавшая не стала привлекать его к ответственности. Узнав о претензиях страховой и — главное — сумме, якобы затраченной на ремонт, мужчина выразил недоумение.

— Он сказал, что не могло быть там на 132 тысячи повреждений, максимум, крыло было согнуто, — жалуется Лайфу пострадавшая петербурженка. — В заключении было написано, что у меня гематомы, не опасные для жизни. Логично же, что с такими минимальными повреждениями я не смогла бы ничего причинить автомобилю, грузовичку, а они вот пишут о каких-то механических повреждениях. "Райффазен" затребовал у этой страховой компенсацию, и теперь они хотят эти деньги где-то взять.

Ситуация осложняется тем, что девушка переходила дорогу в неположенном месте и это нарушение было зафиксировано. Но, по словам Анастасии, другого выхода у неё не было: рядом не было ни перехода, ни знака, а уже после ДТП в этом проблемном месте ограничили движение транспорта, чтобы минимизировать риск травмы для спешащих к метро пешеходов.

— Наверное, хотят списать всё на то, что я в неположенном месте проходила. Но в любом случае водитель меня не заметил. Он въехал сзади в меня, я боковым зрением элементарно не могла его увидеть, — рассуждает девушка.

Но и другая сторона, как утверждает наша героиня, при разборе этого ДТП допустила массу юридических и процедурных нарушений. В частности, Анастасия должна была присутствовать при осмотре машины, засвидетельствовать наличие повреждений, а банк якобы был обязан ввести её в курс дела по поводу перевода денег из страховой. Всё это время пострадавшая проходила реабилитацию, потом вернулась к нормальной жизни и даже не подозревала, что ей предъявят финансовые претензии по поводу этой аварии.

В пресс-службе "Райффайзенбанка", куда Лайф обратился за комментарием, от претензий в адрес девушки открещиваются.

— "Райффайзенбанк" не поддерживает действия страховой компании по взысканию с Хлякиной А. В. денежных средств. Банк провёл переговоры с компанией "Согласие" с целью снятия претензий к пострадавшей, — заявили представители банка.

У страховой компании иная точка зрения на этот счет. Там считают, что если Анастасия переходила дорогу в неположенном месте и это повлекло за собой ДТП, а вина водителя при этом доказана не была, то денежный иск к ней вполне обоснован.

— Страховая компания "Согласие", выплатив страховое возмещение за повреждённое транспортное средство, действуя в рамках закона, обратилась с требованием к виновнику ДТП, — заявили Лайфу представители фирмы.

Страховщики отмечают, что случаи требования возмещения ущерба с пешеходов на их рынке довольно редки. В самой компании "Согласие" насчитывают лишь единицы таких прецедентов ежегодно.

— Обстоятельства каждого из них мы тщательно изучаем. Наша компания рассматривает возможность отзыва данного иска, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, как Ленинский суд города Курска обязал Министерство обороны выплатить почти миллион рублей женщине, попавшей в ДТП по вине следовавших в автоколонне БТР. Военная машина наехала на стоявшие сзади легковушки при движении задним ходом. Одним из повреждённых был автомобиль Volkswagen Touareg, и суд принял решение в пользу его владелицы.