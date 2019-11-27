Украинские ТЭС прекратили работать в знак протеста против импорта электричества

Ранее представители Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса предупредили, что при сохранении импорта в стране закроется около 75% угледобывающих предприятий.

Бурштынская и Приднепровская ТЭС на Украине приостановили работу, требуя прекратить импорт электричества из России и Белоруссии. Главы предприятий объяснили, что поставки стали причиной нерентабельности работы станций.

— Для восстановления работы в компании выдвинули требования — остановить импорт электричества из России и Белоруссии и запустить рынок дополнительных услуг в рамках нового рынка электроэнергии, — отметили в письме руководства Бурштынской ТЭС, опубликованном на сайте местного городского совета.

В Приднестровской ТЭС заявили, что из-за увеличения доли импорта резко снизились объёмы реализованной электроэнергии.

Градоначальник Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за текущей ситуации более половины сотрудников станции перейдут на неполную рабочую неделю. По его данным, около 800 человек могут остаться без работы. Он утверждает, что похожая ситуация может произойти и с другими украинскими ТЭС.

Как уточняет ТАСС, ранее к властям Киева с просьбой прекратить импорт дешёвого электричества обратились представители Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Незалежной. Они предупредили, что в противном случае около 75% угледобывающих предприятий страны приостановят работу.

Как сообщал Лайф, 2 октября 2019 года Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину.