Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Гончарук отметил, что существуют только обсуждения по продлению транзита газа из РФ в ЕС, о которых "все знают".

— Два условия, на которых стоит украинская сторона. Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности, — добавил премьер-министр.

Напомним, ранее на Украине заявили о "стопроцентном" риске прекращения транзита газа. По словам главы украинского Минэнерго, Незалежная делает всё, что только возможно, для заключения нового соглашения с российской стороной.