Путин: Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на теме Украины, а подумать "о себе". Заявление прозвучало после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, на которой присутствовал российский лидер. Таким образом глава государства выразил солидарность с точкой зрения о том, что украинский вопрос стал занимать слишком много места в эфире российских телеканалов и в российском обществе в целом.

— Что ж вы всё об Украине, надо и о себе подумать, — заметил президент в ходе диалога с одним из жителей Петербурга.

К слову, другие участники встречи поддержали позицию российского лидера одобрительными возгласами.

— Действительно, хватит, — подтвердили женские голоса в толпе.

Ранее Лайф рассказывал, что один из петербуржцев в ходе общения с Путиным поднял проблему социального жилья: после расселения дома на четыре семьи выделили одну трёхкомнатную квартиру. Президент поручил местным властям разобраться в этом вопросе. Эстафету перехватывали и другие петербуржцы. Многие — чтобы просто пожелать президенту здоровья и успехов.