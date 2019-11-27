Путин утешил заплаканную пенсионерку из Петербурга — видео

Свидетелями трогательной сцены стали петербуржцы, которые собрались поприветствовать главу государства в его родном городе и рассказать о наболевших проблемах.

Президент России Владимир Путин, посетивший церемонию открытия памятника Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге, пообщался с местными жителями. Горожане ждали главу государства недалеко от постамента и были рады обсудить с ним наболевшие вопросы.

Так, один из петербуржцев поднял проблему социального жилья: после расселения дома на четыре семьи выделили одну трёхкомнатную квартиру. Президент поручил местным властям разобраться в этом вопросе.

Эстафету перехватывали и другие петербуржцы. Многие — чтобы просто пожелать президенту здоровья и успехов. Один из собеседников оказался учёным-философом, который поддержал высказывание Путина относительно либерализма и похвалил главу государства за текущий курс в мировой политике.

Свой вопрос президенту хотела задать одна пенсионерка, но подумала, что её не заметят в толпе, расстроилась и разрыдалась. Однако российский лидер увидел заплаканную женщину, выслушал её рассказ об отце — участнике Великой Отечественной войны, пообещал помощь в решении её проблемы и тепло обнял.

Отметим, сегодня в Санкт-Петербурге у президента очень насыщенная и разнообразная по формату программа. Помимо памятника Гранину Путин сегодня открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург, вручил госнаграды в клубе дзюдо "Турбостроитель" и успел проститься с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Глава государства принял участие в гражданской панихиде, которая прошла в здании Двенадцати коллегий. На церемонию пришли студенты, выпускники, педагоги СПбГУ, учёные, политики, деятели культуры.