В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство РФ установило новый порядок оборота медицинских препаратов: теперь вместо обязательной сертификации достаточно будет предоставить данные в Росздравнадзор. Это следует из документа, опубликованного кабмином.

— Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарств) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор, — отмечается в нём.

С 29 ноября решение вступает в силу, разрешения будут выдаваться в случае соответствия препарата нормам и требованиям, установленным при госрегистрации.

Иммунобиологические лекарства будут вводиться в оборот специальной комиссией, в которую войдут представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга и фармацевтических ассоциаций.

Ранее Лайф сообщал, что в регионах проверят готовность аптек к обязательной маркировке лекарств, поскольку с 1 января 2020 года все лекарственные препараты должны иметь свой уникальный, индивидуальный штрихкод, который обезопасит граждан России от покупки поддельных лекарств.