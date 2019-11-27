СМИ: В центре Киева нет электричества, а Рада заседала без света

На улицах города не работают светофоры, движение практически парализовано. Энергетики пытаются устранить аварию.

В центре Киева отключили свет, без электроэнергии оказалась также Верховная рада, заседание по вопросам экологии прошло в темноте, сообщает "Страна.ua".

— Сегодня почувствовала, что такое форс-мажор! Так выглядит парламент, когда пропал свет, а зал полный участников парламентских слушаний! Символично — потому слушания по вопросам экологии, — написала в "Фейсбуке" зампредседателя парламента Елена Кондратюк.

На улицах не работают светофоры, в центре движение практически парализовано. По данным издания, произошёл обрыв высоковольтной линии, однако ДТЭК "Киевские электросети" пока не объяснила причин произошедшего.

— Наши сотрудники на данный момент перезапитали около 40 домов. Ещё 14 будут в самое ближайшее время со светом. Бригады будут всю ночь ремонтировать эту линию. Сейчас потребители переключаются диспетчерами на резервные источники питания, — отметили в компании.

Ранее Лайф сообщал, что украинские ТЭС прекратили работать в знак протеста против импорта электричества.