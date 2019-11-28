В "Нафтогазе" заявили, что Украина не будет перекрывать газовый поток из РФ

Топливо будет поступать в подземные резервуары, пока не будут подписаны договорённости.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет перекрывать поток российского газа, даже если не будут достигнуты необходимые соглашения, об этом он сказал в эфире телерадиокомпании Deutsche Welle.

— Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль", — подчеркнул Витренко.

Он добавил, что газ будет поступать в подземные резервуары до тех пор, пока не будут достигнуты договорённости, тогда оператор сможет направить газ по решению собственника, имеющего соответствующие документы.

Директор "Нафтогаза" также отметил, что хранилища не бесконечны, однако зимой их заполненность снизится, потому что Украина также потребляет газ оттуда.

25 ноября "Нафтогаз" предложил "Газпрому" сделку на своих условиях, компания настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.