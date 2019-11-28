СМИ: В России выросло количество вакансий в сфере образования

Также работодателям требуются механики, охранники и специалисты компьютерной сферы.

Количество вакансий в сфере образования в минувшем году возросло, так, в России требуется на 35% больше преподавателей вузов и на четверть — учителей средней школы, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В тройку самых востребованных специалистов вошли также рабочие-сборщики, а в топ-семь необходимых по стране работников — воспитатели детсадов, охранники, механики и работники сферы индивидуального ухода. Нехватка кадров наблюдается в сфере интернет-технологий.

Рост числа вакансий в сфере образования объясняется тем, что в последний год резко увеличилось количество учебных заведений и филиалов, особенно это заметно после спада в период с 2014 по 2017 год, когда закрылись многие вузы.

Дефицит сотрудников эксперты связывают с низким качеством вакансий и маленькими зарплатами, так, в одном из реальных объявлений тренеру спортивной школы предлагают всего восемь тысяч рублей в месяц.

Ранее Лайф сообщал, что российские работодатели не могут найти более миллиона сотрудников и зафиксирован минимальный уровень безработицы.