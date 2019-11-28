В Иркутске медсестра истязала ребёнка-инвалида в больнице — видео

Женщина уже отстранена от работы, в отношении неё Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Иркутске младшая медсестра, сопровождавшая ребёнка-инвалида в больнице, грубо обращалась с малышом, давала подзатыльники и резко бросала, видео сняла одна из мам, находившаяся в палате, и разместила его на странице "Иркутск ЧП" в "Инстаграме".

Роликом заинтересовались правоохранительные органы. По сообщению СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по факту истязания малолетнего (статья 117, часть 2, пункт "г").

— В настоящее время следователями СК России допрошен директор дома-интерната, а также медицинская сестра, которая уже отстранена от должности. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — отметили в комитете.

Женщине грозит до семи лет тюрьмы. Видео собрало массу гневных комментариев в соцсетях, пользователи возмущены поведением медсестры.

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