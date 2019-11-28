В Приморье детей из школы, где разлили ртуть, перевели в соседнюю

Ещё вчера власти колебались между тем, чтобы оставить детей на домашнем обучении и перевести в соседнюю школу. Однако сегодня было принято решение в пользу второго варианта.

В Приморье ученики школы № 3, куда накануне семиклассник принёс банку с ртутью и разлил её в ладошки одноклассникам, начали заниматься в соседней школе № 1. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного при губернаторе по правам ребёнка Ирину Медведеву.

— Все ученики из закрытой на демеркуризацию школы временно переведены в соседнюю. Сегодня к занятиям в школе №1 приступили старшеклассники — готовились к сочинению. Учёба у них будет проходить, как и в родной школе, в первую смену... Школьники других классов будут заниматься здесь во вторую смену, — рассказала Медведева.

Ещё вчера власти колебались между тем, чтобы оставить детей на домашнем обучении и перевести в соседнюю школу. Однако сегодня было принято решение в пользу второго варианта. Медведева объяснила это необходимостью усиленно учиться в связи с концом четверти и преддверием новогодних праздников.

Напомним, 27 ноября в школу № 3 села Хороль семиклассник принёс банку с ртутью. По его словам, мальчик нашёл тяжёлый металл в гараже. Сейчас содержание ртути в здании превышает норму в 80 раз. Устранениями последствий разлива металла занимаются специалисты.