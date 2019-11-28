Путин на Aurus прибыл к месту проведения саммита ОДКБ — видео

Первое заседание глав стран – членов ОДКБ пройдёт в узком составе, и основная его часть будет закрыта для журналистов.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча" под Бишкеком, где сегодня начинается заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах видно, как российский лидер подъезжает к зданию на автомобиле Aurus. В фойе его встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Первым на место прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян, затем белорусский лидер Александр Лукашенко, за ним — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон. Владимир Путин приехал пятым.

Ранее Лайф сообщал, что Путин прибыл в Бишкек на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.