Мама девочки с "маской Бэтмена" впервые показала результат операций — видео

Женщина добавила, что считает успешное лечение рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу.

Мама маленькой американки Луны, знаменитой девочки с "маской Бэтмена", показала результат первых двух операций, которые её дочери сделали в Краснодаре. Фотографиями и видео она поделилась в "Инстаграме".

На кадрах видно, что тёмное родимое пятно удалось удалить со лба. Женщина рассказала Daily Mail, что для Луны процедура была безболезненной.

— Результат великолепный, я на 100% уверена, что поступила правильно, решив отправиться в Россию с моей малышкой, — заявила Кэрол Феннер.

Женщина добавила, что считает успешные операции рождественским подарком, который стал возможен благодаря российскому хирургу Павлу Попову.

Как ранее сообщал Лайф, малышка Луна родилась с большим родимым пятном почти на всю поверхность лица. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) врачи из США предложили удалять лазером — таких операций может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Ранее мать девочки рассказала о проделанных в России операциях.