"Росконтроль" внёс в чёрный список четыре марки филе индейки

Проверку на присутствие опасных бактерий сальмонелл и показатель обсеменённости мезофильной микрофлорой не смогли пройти все бренды, кроме "Краснобора".

Эксперты "Росконтроля" проверили филе бедра индейки пяти разных производителей и рассказали о выводах исследования Лайфу. В лабораторию отправились образцы филе марок "Вкусвилл", "Индилайт", "Краснобор", "Пава Пава" и "Индис".

При первичном осмотре у экспертов вызвала сомнение свежесть филе брендов "Краснобор" и "Индилайт". Подозрения подтвердились и в ходе проверки, однако специалисты предположили, что мясо могло подпортиться по вине магазина, в котором оно было приобретено. Филе "Краснобора" отправили в список товаров с замечаниями.

С тестом на наличие антибиотиков и химиотерапевтических веществ все участники эксперимента справились. Гистологический анализ нарушений также не выявил.

Проверку на присутствие опасных бактерий сальмонелл и показатель обсеменённости мезофильной микрофлорой не смогли пройти все образцы, кроме "Краснобора".

— За нарушение требований безопасности образцы "ВкусВилл", "Индилайт", "Пава Пава", "Индис" занесены в чёрный список "Росконтроля", — отметили в документе, имеющемся в распоряжении Лайфа.

По итогам проверки филе бедра "Краснобора" получило 48 баллов и попало в список товаров с замечаниями. Всех остальных участников занесли в чёрный список из-за нарушений требований безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что "Росконтроль" внёс в чёрный список два подсолнечных масла, два бренда сгущённого молока и столько же образцов докторской колбасы.