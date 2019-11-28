"Яндекс.Катафалк" заметили у морга жители Казани

Кадры с каршеринговой машиной "Яндекса", куда несколько человек погрузили открытый гроб, сняли у городского морга жители Казани. Видимо, кто-то из местных решил сэкономить на ритуальных услугах и нанял прокатный Volkswagen Transporter, чтобы доставить покойника на кладбище.

Фургон появился в автопарке компании весной текущего года. Такие машины предусмотрены для перевозки крупногабаритных вещей, а также животных, если те находятся в клетке. Ограничения существуют только по массе (до 500 килограммов). О запрете на перевозку гробов в правилах ничего не сказано, чем, видимо, и решил воспользоваться клиент.

Жители Казани, заинтересованные новой услугой от "Яндекс.Драйва", позвонили на горячую линию и передали Лайфу запись разговора.

— Мы, конечно, не рекомендуем. Лучше воспользоваться специализированными службами для перевозки данного груза. Но штрафов за это не предусмотрено, — заявил оператор компании.

Ранее Лайф сообщал, как на Урале работник морга с шутками публиковал фото покойников.