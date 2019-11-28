"Яндекс.Катафалк" заметили у морга жители Казани

Фургон появился в автопарке компании весной текущего года. Такие машины предусмотрены для перевозки крупногабаритных вещей, а также животных, если те находятся в клетке. Ограничения существуют только по массе (до 500 килограммов). О запрете на перевозку гробов в правилах ничего не сказано, чем, видимо, и решил воспользоваться клиент.
Жители Казани, заинтересованные новой услугой от "Яндекс.Драйва", позвонили на горячую линию и передали Лайфу запись разговора.
— Мы, конечно, не рекомендуем. Лучше воспользоваться специализированными службами для перевозки данного груза. Но штрафов за это не предусмотрено, — заявил оператор компании.
Ранее Лайф сообщал, как на Урале работник морга с шутками публиковал фото покойников.
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