Дороги Москвы скуёт "ледяной панцирь"

Синоптики рассказали, что в субботу ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, что приведёт к гололедице.

"Ледяной панцирь" толщиной в 1,5–2 сантиметра появится на дорогах Москвы в ночь на воскресенье. Об этом водителей и пешеходов предупредил центр погоды "Фобос", сообщает РИА "Новости".

— Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10–20 миллиметров льда, то есть два сантиметра. Это уже не лёгкая наледь, а хорошая гололедица. Именно в Москве толщина слоя льда в ночь будет до 15 миллиметров, то есть полтора сантиметра, — сообщил ведущий сотрудник "Фобоса" Евгений Тишковец.

По словам синоптиков, в субботу в город придёт североатлантический циклон, который принесёт с собой сильные дожди. Температура воздуха при этом будет даже плюсовой — до пяти градусов.

Но к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта, дожди сменят заряды снега, что приведёт к ухудшению видимости до нескольких сотен метров. Температура понизится до нуля, и на тротуарах и дорогах станет очень скользко.

Ранее Лайф предупреждал о ледяном дожде, который придёт в Москву в четверг, 28 ноября, то есть сегодня.