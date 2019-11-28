В Подмосковье воспитательница побила ребёнка книгой за нежелание спать

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Фото © Pixabay

Руководство дошкольного учреждения предложило ей написать заявление по собственному желанию.

Воспитательница в одном из детских садов Подмосковья побила книгой пятилетнего ребёнка за то, что он не спал в тихий час. Об инциденте сообщает "Комсомольская правда".

Родители мальчика рассказали, что, забирая ребёнка домой, в один из дней они заметили несколько ссадин. Мальчик рассказал, что воспитательница била его книжкой по голове за то, что он не спал во время тихого часа. Супруги взяли малыша и вместе с ним 14 ноября поехали в Одинцовскую ЦРБ.

Позже выяснилось, что их сын не первый пострадавший и другие дети тоже испытали рукоприкладство, однако родители списывали их слова на капризы.

— Мы только недавно перешли в этот сад, я тут никого не знала, с другими родителями познакомилась уже после произошедшего. Оказалось, что там было ещё как минимум два подобных случая. Дети жаловались, но родители думали, что это каприз, рассказала мама мальчика.

Она добавила, что два следующих дня ребёнок напрочь отказывался идти в детский сад, так как боялся, что его снова накажут. После инцидента руководство дошкольного учреждения предложило воспитательнице написать заявление по собственному желанию. Теперь с её группой будут работать специалисты и психологи. Заведующая призналась, что даже не подозревала о том, что женщина распускает руки на работе.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Клину воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице.

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