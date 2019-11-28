В Подмосковье воспитательница побила ребёнка книгой за нежелание спать

Руководство дошкольного учреждения предложило ей написать заявление по собственному желанию.

Воспитательница в одном из детских садов Подмосковья побила книгой пятилетнего ребёнка за то, что он не спал в тихий час. Об инциденте сообщает "Комсомольская правда".

Родители мальчика рассказали, что, забирая ребёнка домой, в один из дней они заметили несколько ссадин. Мальчик рассказал, что воспитательница била его книжкой по голове за то, что он не спал во время тихого часа. Супруги взяли малыша и вместе с ним 14 ноября поехали в Одинцовскую ЦРБ.

Позже выяснилось, что их сын не первый пострадавший и другие дети тоже испытали рукоприкладство, однако родители списывали их слова на капризы.

— Мы только недавно перешли в этот сад, я тут никого не знала, с другими родителями познакомилась уже после произошедшего. Оказалось, что там было ещё как минимум два подобных случая. Дети жаловались, но родители думали, что это каприз, — рассказала мама мальчика.

Она добавила, что два следующих дня ребёнок напрочь отказывался идти в детский сад, так как боялся, что его снова накажут. После инцидента руководство дошкольного учреждения предложило воспитательнице написать заявление по собственному желанию. Теперь с её группой будут работать специалисты и психологи. Заведующая призналась, что даже не подозревала о том, что женщина распускает руки на работе.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Клину воспитатели детского сада забыли ребёнка на улице.