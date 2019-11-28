Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе

Германия ответила отказом на предложение России о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Кабмин ФРГ.

— Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа, — говорится в сообщении.

25 сентября Владимир Путин направил в столицы ряда стран, в том числе и членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидер Франции Эмманюэль Макрон ответил на предложение.

Напомним, 2 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что России "для начала" надо остановить развёртывание своих систем, уничтожить их и "соблюдать ДРСМД". Его слова были реакцией на выход Москвы из соглашения.