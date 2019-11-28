В Киеве разработали пять сценариев по возвращению Донбасса

В Киеве заявили о разработке пяти сценариев по возвращению Донбасса. Об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

— В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса, — сказал секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что раскрыть подробности этих сценариев не может. Однако он отметил, что все они пойдут только на пользу Украине.

— Я уверен, что всё у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым, — заключил Данилов.

Ранее Лайф писал, что соратник Зеленского предложил пять шагов по возвращению народа Донбасса. По его словам, в первую очередь надо заняться ментальным возвращением людей.