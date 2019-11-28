Убивший сына отец-сектант скрывается со вторым ребёнком на Урале

Отец мальчика, чьё изувеченное тело нашли в Екатеринбурге, скрывается со вторым 14-летним сыном. Как стало известно Лайфу, его и других членов секты, в которой состояла семья, сейчас разыскивают.

По данным нашего источника, мать детей была выдворена из России в Белоруссию за нарушение миграционного законодательства ещё до того, как нашли тело мальчика.

Напомним, в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли изувеченное тело девятилетнего ребёнка, которого жестоко убили и закопали на территории лесопарка. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставил в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из мальчика.