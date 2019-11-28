"Автодор" ввёл ночные пониженные тарифы на участках трассы М11

"Автодор" ввёл ночные тарифы на седьмом и восьмом участках новой трассы М11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

— Например, проезд от км 646 до км 684 для легкового автомобиля с транспондером днём стоит 96 рублей, ночью — 40 рублей. Соответственно, без транспондера — 120 и 50 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ночной тариф действует с 00:00 до 06:00.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин официально открыл трассу М11 Москва — Санкт-Петербург. Лайф вёл прямую трансляцию с места события.