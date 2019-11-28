"Никакого сценария нет". Сафронов опроверг постановки в шоу "Битва экстрасенсов"

Иллюзионист заявил, что участники — хорошие психологи, а у людей есть только три проблемы: любовь, карьера и здоровье.

Телеведущий Сергей Сафронов заявил, что шоу канала ТНТ "Битва экстрасенсов" не является постановочным. Об этом он рассказал в эфире "X-3 шоу" радиостанции Energy. Видео беседы опубликовано на YouТube.

Иллюзионист поделился, что раньше телезрители обвиняли его в том, что он мешает участниками проходить испытания; сейчас эти же люди, по его мнению, говорят о том, что шоу снимается по сценарию и "вообще, всё это подстава". Ведущий заверил, что никакого обмана нет, а "экстрасенсы говорят то, что видят, и то, что чувствуют".

Сафронов также отметил, что всегда считал экстрасенсов хорошими психологами. Разбираться в проблемах человека им помогает долгий опыт наблюдения за людьми, полагает иллюзионист.

Ранее одна из участниц шоу "Битва экстрасенсов" рассказала, почему опасно подбирать предметы на улице.