Задержана мать-сектантка убитого на Урале мальчика

Правоохранители задержали женщину, которую подозревают в истязании и убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на источник в органах.

Собеседник портала не стал комментировать подробности поимки женщины, которая оказалась матерью погибшего мальчика. Известно лишь, что она является гражданкой Белоруссии. В посольстве республики в Екатеринбурге никак не прокомментировали данную ситуацию.

При этом оперативникам предстоит установить, издевалась ли она одна над ребёнком или вместе с отцом, который, по информации Лайфа, скрывается на Урале вместе со вторым сыном.

Напомним, 28 ноября в Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, родители которого являются сектантами. Оказалось, что отец избивал сына розгами и вставлял в рот кляп. Предполагается, что так родители пытались "изгнать бесов" из мальчика.