КНДР провела пуски ракет сверхбольшого калибра

Государственный лидер Ким Чен Ын был удовлетворён "беспрецедентной в мире мощной системой вооружения".

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает национальная газета Rodong Sinmun.

По словам издания, она подтвердила свою надёжность и превосходство. За пусками, которые прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР, наблюдал глава государства Ким Чен Ын, он был "очень удовлетворён" результатами.

Он [Ким Чен Ын] был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны, — отмечает газета. О технических характеристиках ракеты не сообщается, однако она названа беспрецедентной в мире мощной системой вооружения.

Ранее в Южной Корее сообщили о пуске КНДР неизвестного снаряда.