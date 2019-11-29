КНДР провела пуски ракет сверхбольшого калибра

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Фото © ЦТАК

Государственный лидер Ким Чен Ын был удовлетворён "беспрецедентной в мире мощной системой вооружения".

КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает национальная газета Rodong Sinmun.

По словам издания, она подтвердила свою надёжность и превосходство. За пусками, которые прошли на полигоне Академии национальной обороны КНДР, наблюдал глава государства Ким Чен Ын, он был "очень удовлетворён" результатами.

<p>Фото © <a href="http://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=C026A9C3BF36FDE570FB6E4285A5C1C1" target="_blank">ЦТАК</a></p>

Он [Ким Чен Ын] был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны, — отмечает газета. О технических характеристиках ракеты не сообщается, однако она названа беспрецедентной в мире мощной системой вооружения.

Ранее в Южной Корее сообщили о пуске КНДР неизвестного снаряда.

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