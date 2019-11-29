Мужчина чуть не получил сердечный приступ, увидев двойника своей жены в порно

Несмотря на то что пара уже 19 лет вместе, он на какое-то время поверил, что супруга могла сниматься в пикантных роликах.

Пользователь Reddit с ником cram96 поделился историей, из-за которой он едва не получил сердечный приступ. Мужчина смотрел порно — и вдруг увидел в ролике женщину, как две капли воды похожую на его жену, причём не только внешне, но и голосом.

Он рассказал, что у него забилось сердце и началась паника, на какое-то время даже поверил, что на экране действительно его любимая, и несколько раз посмотрел видео на разной громкости и скорости, чтобы убедиться в том, что это не супруга.

Когда жена пришла домой, ему пришлось показать ролик, женщина убеждала его, что никогда не снималась в порнографии. Когда они детально сличили родинки и приметные детали, пользователю пришлось признать, что на пикантных кадрах действительно не она.

Мужчина признался, что хотел найти больше видео с этой актрисой. Комментаторы предложили ему скинуть ссылку на фильм, однако он не сделал этого.

Также автор этой истории отметил для себя, что произошедшее показало ему, насколько он любит свою супругу, пара живёт вместе уже 19 лет.

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