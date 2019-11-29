СМИ: Мошенники придумали новый способ вымогательства денег с карт

Теперь они прикидываются, что забыли в банкомате кредитку, и пытаются обвинить людей в том, что они сняли с неё деньги.

Мошенники придумали очередной способ вымогательства денег с карт у населения, на сей раз они адаптировали методы автоподставщиков и напёрсточников, рассказали "Известия", которым об этом сообщил пользователь "Фейсбука" Серж Гатилов.

Суть проста: аферисты якобы забывают карту в банкомате, когда жертва подходит снимать деньги. Человек на автомате берёт её в руки, тем более терминал настойчиво предупреждает, что "проглотит" кредитку через 30 секунд. "Забывчивый" обманщик забирает "потерю" и заявляет, что только что с его счёта сняли несколько тысяч рублей, тут же появляется свидетель, который подтверждает версию. "Жертва" грозится вызвать полицию и напоминает, что на карточке остались отпечатки пальцев.

Такому "разводу" обычно подвергаются женщины и пенсионеры, их легче морально "обработать". Обычно это делается, когда у банкоматов немного людей.

Чтобы избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь, эксперты посоветовали не трогать карту и дать ей оказаться внутри устройства, чтобы "забывчивые" пользователи сами разбирались с банком. Представитель компании "БКС премьер" Николай Соколов посоветовал не реагировать на прессинг и спокойно вызывать полицию, поскольку в банкоматах работают камеры и все операции фиксируются.

Ранее Лайф сообщал, что в России на 417% возросло число случаев мошенничества с платёжными картами.