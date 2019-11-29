СМИ: В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи

По мнению экспертов, это будет способствовать переходу на качественные и лёгкие напитки и снизит употребление суррогатов ночью.

В России предложили увеличить часы, в которые можно продавать отечественное вино, инициативу направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщают "Известия".

Мера направлена на поддержку российских производителей и формирование культуры употребления алкоголя в стране. Согласно письму, соответствующие поправки можно внести в законопроект "О виноградарстве и виноделии в России", который 19 ноября был принят ГД в первом чтении, его окончательное рассмотрение запланировано в декабре.

В верхней палате парламента предложение уже принято на рассмотрение, Минпромторг ответил, что пока его не получил. Сами производители вин считают инициативу темой для обсуждения.

Так, гендиректор Инкерманского винзавода Лариса Шимчук поддержала идею АКОРТ и полагает, что российские вина нужно дополнительно продвигать в регионе-производителе, а вот руководитель завода "Новый свет" Алексей Пугачёв полагает, что если необходимо сформировать культуру винопития, то и сроки продажи должны укладываться в установленные законом рамки.

Исполнительный директор "Усадьбы Дивноморское" Сергей Безнощенко отметил, что увеличение времени продажи снизит потребление суррогатов ночью и будет способствовать переходу на качественные и лёгкие напитки.

В качестве ещё одной поправки к закону о виноделии было предложено снять ограничения на рекламу российского вина и вернуть её на билборды.

А вот в ОНФ, напротив, предложили сократить время продажи алкоголя на час. По мнению организации, это позволит снизить количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.