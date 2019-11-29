Новое приложение будет оповещать россиян о приближающемся автомобиле

Приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пользователей со смартфоном или в наушниках о приближении автомобиля, будет протестировано уже в конце 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-президента по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгения Белянко.

По статистике, самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу на красный сигнал светофора, в наушниках или уткнувшись в телефон, рассказал Белянко.

По его словам, приложение будет оповещать пользователя о приближающейся машине в фоновом режиме. Ориентирована разработка на молодёжь, которая не отрывается от телефонов даже переходя дорогу.

Уточняется, что программа станет частью платформы "Автодата", куда войдёт различная информация о дорогах и автомобилях, в том числе сведения об эксплуатации машины, качестве дороги, погоде и так далее. Летом было анонсировано приложение, сообщающее пользователю о пробках.