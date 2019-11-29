На Сахалине местная жительница спасла щенка без лап и хвоста

Зоозащитница уточнила, что в дальнейшем малышку бесплатно стерилизуют и предоставят для неё специальную инвалидную коляску.

Жительница посёлка Ноглики в Сахалинской области обнаружила в подъезде двух новорождённых щенков. У одного из них не было лап и хвоста — скорее всего, их отгрызли крысы. Женщина забрала животных к себе и теперь ищет им семью.

Щенок с покалеченными лапами оказался девочкой. Жители региона делятся сообщением о поиске приюта малышке во всех соцсетях. Здорового щенка пристроить всегда проще, а вот ухаживать за больным возьмётся далеко не каждый.

У девочки нету хвостика и лапок задних. Предположительно, отгрызли крысы. Сейчас она проходит лечение. Очень активная. Хорошо кушает. Дискомфорта не доставляет. Малышу нужен уход и семья! ole1097

Зоозащитница уточнила, что в дальнейшем малышку бесплатно стерилизуют и предоставят для неё специальную инвалидную коляску.

Пока непонятно, какой породы покалеченная собака. Неравнодушные сахалинцы предположили, что это помесь хаски. Щенок ещё совсем крошечный и помещается на ладони.

Недавно Лайф рассказывал историю македонского бродячего пса, который потерял шерсть из-за сильной чесотки. Ему нашли новый дом и семью, вылечили животное — зверь преобразился до неузнаваемости.