На Сахалине местная жительница спасла щенка без лап и хвоста

Жительница посёлка Ноглики в Сахалинской области обнаружила в подъезде двух новорождённых щенков. У одного из них не было лап и хвоста — скорее всего, их отгрызли крысы. Женщина забрала животных к себе и теперь ищет им семью.
Щенок с покалеченными лапами оказался девочкой. Жители региона делятся сообщением о поиске приюта малышке во всех соцсетях. Здорового щенка пристроить всегда проще, а вот ухаживать за больным возьмётся далеко не каждый.
У девочки нету хвостика и лапок задних. Предположительно, отгрызли крысы. Сейчас она проходит лечение. Очень активная. Хорошо кушает. Дискомфорта не доставляет. Малышу нужен уход и семья!
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Зоозащитница уточнила, что в дальнейшем малышку бесплатно стерилизуют и предоставят для неё специальную инвалидную коляску.
Пока непонятно, какой породы покалеченная собака. Неравнодушные сахалинцы предположили, что это помесь хаски. Щенок ещё совсем крошечный и помещается на ладони.
Недавно Лайф рассказывал историю македонского бродячего пса, который потерял шерсть из-за сильной чесотки. Ему нашли новый дом и семью, вылечили животное — зверь преобразился до неузнаваемости.
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