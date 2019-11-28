Пёс, похожий на живой скелет, невероятно изменился через 2 года после спасения

Раньше бездомного Луи постоянно избивали. Ведь для людей он был "лысым монстром", который лишь "распространял болезни" по их деревне. Но и для него нашлись спасители.

Грубая покрасневшая кожа пса — лишь последствие серьёзной чесотки. Она часто встречается у животных, обитающих на улицах. Когда организация "Спасаем македонских бродяг" нашла Луи, волонтёры не были уверены, что он выживет. Однако дворняга оказался настоящим бойцом.

Несмотря на неутешительные прогнозы, его восстановление прошло замечательно. Хотя назвать это преображением будет вернее. Из пугающего людей монстра он превратился в мохнатого защитника дома. Да и любящая семья для Луи тоже нашлась.

В этом ему помогла Элизабет Белл, руководительница хосписа для собак на севере Великобритании. Ради этого она даже приехала в Македонию.

Когда его всё-таки удалось выходить, я подумала, что он действительно хочет найти дом. Поэтому я решила помочь ему в этом во что бы то ни стало Элизабет Белл

Хозяева пса без ума от его удивительного характера. Несмотря на жестокость людей, он сумел не озлобиться и сохранить любовь в своём сердце.

Луи, которого новая семья называет Беном, сейчас живёт в Шотландии. Теперь у него шикарная шерсть, кожа и 50 килограммов здорового веса, пишет Metro.

Вы не поверите, но это одна и та же собака, которую спасли ветеринары