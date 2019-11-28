Пёс, похожий на живой скелет, невероятно изменился через 2 года после спасения

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Фото © Metro

Раньше бездомного Луи постоянно избивали. Ведь для людей он был "лысым монстром", который лишь "распространял болезни" по их деревне. Но и для него нашлись спасители.

Грубая покрасневшая кожа пса — лишь последствие серьёзной чесотки. Она часто встречается у животных, обитающих на улицах. Когда организация "Спасаем македонских бродяг" нашла Луи, волонтёры не были уверены, что он выживет. Однако дворняга оказался настоящим бойцом.

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2019/11/26/dog-beaten-for-looking-like-a-monster-transforms-into-big-friendly-giant-11217185/" target="_blank">Metro</a></p>

Несмотря на неутешительные прогнозы, его восстановление прошло замечательно. Хотя назвать это преображением будет вернее. Из пугающего людей монстра он превратился в мохнатого защитника дома. Да и любящая семья для Луи тоже нашлась.

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2019/11/26/dog-beaten-for-looking-like-a-monster-transforms-into-big-friendly-giant-11217185/" target="_blank">Metro</a></p>

В этом ему помогла Элизабет Белл, руководительница хосписа для собак на севере Великобритании. Ради этого она даже приехала в Македонию.

Когда его всё-таки удалось выходить, я подумала, что он действительно хочет найти дом. Поэтому я решила помочь ему в этом во что бы то ни стало

Элизабет Белл

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2019/11/26/dog-beaten-for-looking-like-a-monster-transforms-into-big-friendly-giant-11217185/" target="_blank">Metro</a></p>

Хозяева пса без ума от его удивительного характера. Несмотря на жестокость людей, он сумел не озлобиться и сохранить любовь в своём сердце.

<p>Фото © <a href="https://metro.co.uk/2019/11/26/dog-beaten-for-looking-like-a-monster-transforms-into-big-friendly-giant-11217185/" target="_blank">Metro</a></p>

Луи, которого новая семья называет Беном, сейчас живёт в Шотландии. Теперь у него шикарная шерсть, кожа и 50 килограммов здорового веса, пишет Metro.

Вы не поверите, но это одна и та же собака, которую спасли ветеринары

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